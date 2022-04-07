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Мэр Одессы проверил работу пунктов регистрации переселенцев

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6 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов посетил один из районных пунктов регистрации и учёта внутренне перемещённых лиц.

Такие пункты функционируют во всех районах города, — говорится в сообщении.

Работа сотрудников управлений социальной защиты населения, Пенсионного фонда и Центра предоставления административных услуг сосредоточена в одном месте.

«Такой подход помогает в ускоренном режиме решать все вопросы, связанные с присвоением статуса переселенца», — рассказал Геннадий Труханов.

Как отметили сотрудники пункта регистрации переселенцев, ежедневно в управления социальной защиты обращаются до 250 человек, в Пенсионный фонд — до 100.

По информации Одесса News, всего в городе уже зарегистрировано около трёх тысяч внутренне перемещённых лиц.

Помощь переселенцам в Одессе. Контакты центров. 

Фото: «Одесса»

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