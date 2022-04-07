Из Одессы в Винницу эвакуировали ягуара и тигрицу

Подольский зоопарк, расположенный в Виннице, эвакуировал из частного одесского зоопарка ягуара и тигрицу.

Об этом Подольский зоопарк сообщил в Facebook.

«Большие кошки-переселенцы будут теперь жить в нашем зоопарке. Подольский зоопарк эвакуировал ягуара и тигрицу уссурийскую из зоны боевых действий, частного зоопарка на Одесчине. Под обстрелами животные были обречены на голодную и насильственную смерть. Владельцы покинули территорию Украины. Поэтому эвакуация происходила в сжатые сроки», — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что физическое состояние спасённых животных хорошее. Обоим животным по три года. Скоро они станут взрослыми, поэтому в зоопарке будут искать им пару. Но перед этим нужно построить новосёлам хорошие вольеры с соблюдением всех требований содержания таких животных.

Специалисты зоопарка ждут, что адаптация животных будет продолжаться до трёх недель, им придётся привыкать к новому климату и новым смотрителям.

Расходы на содержание новых хищников в зоопарке не были запланированы. Поэтому администрация просит всех винничан взять животных-переселенцев под опеку.

Как сообщала Одесса News , в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области прилетели удоды.

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