Эвакуированные из Одессы в Польшу дети учатся онлайн, изучают польский, общаются

Эвакуированные из Одессы в Польшу 49 воспитанников из числа детей-сирот и детей родителей, лишённых родительских прав, одесских лицея «Олимпиец» спортивного направления и детского дома «Жемчужинка», продолжают онлайн-обучение согласно учебным программам, утвержденным Министерством образования и науки Украины.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета, юные одесситы могут не только учиться, но и содержательно и полезно проводить свободное время.

«Дети посещают организованные для них курсы парикмахеров, ежедневно выходят на утренние пробежки, играют в футбол и волейбол, гуляют по лесу, ездят на самокатах, общаются. Для детей обустроили игровую комнату, большой кинозал, специальный класс для изучения польского языка», — говорится в сообщении.

«Фотографии, присланные нашими педагогами из Польши, вдохновляют. Мы видим, что всё у наших подопечных хорошо. Большое спасибо польским друзьям!» – отметила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Как сообщала Одесса News, в марте из Одесской области эвакуировали 713 детей – воспитанников 33-х заведений региона — детских домов государственного и семейного типа, интернатов, центров социально-психологической реабилитации детей, учебных и реабилитационных заведений, центров профессионального образования, патронатных и попечительских семей.

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