Беланов, футболист родом из Одессы, поддержал воинов ВСУ

Футболист Игорь Беланов, родившийся в Одессе, опубликовал снимки, на одном из которых он запечатлён в окопе с оружием в руках вместе со своими сослуживцами.

Фото опубликовано в Facebook.

«Удивительное мужество и неиссякаемый боевой дух! Всё это и многое другое характеризует наших бойцов ВСУ. Мы с вами! Мира Украине, и слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу землю и наш свободный, героический народ! Верим в нашу скорую победу», – подписал он фото.

Кcтати. Игорь Беланов родился 25 сентября 1960 года в Одессе. Он стал обладателем «Золотого мяча» в 1986 году.

Как сообщала Одесса News, одесситка Лидия Корниенко, участница телевизионного шоу МастерШеф, вместе со своими коллегами вносит посильный вклад в дело по защите Украины от российского вторжения.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Поделиться ссылкой: Telegram

Facebook

Twitter

Печать

