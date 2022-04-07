Агрессия России создала угрозы для всех стран Черноморья

Нападение России на Украину повлекло за собой масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время виртуальной встречи с коллегами-министрами Болгарии, Грузии, Польши, Румынии, Турции, организатором которой выступила турецкая сторона, сообщает пресс-служба МОУ.

Как отмечается, во время встречи особое внимание было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе, а также обеспечению эвакуации мирных граждан из зон боевых действий, безопасности международного судоходства, возможным мерам по прекращению огня и сохранению мира.

Все иностранные партнёры выразили безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

«Нападение России уже повлекло за собой масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Нарушена безопасность международного судоходства, Россия создаёт провокации против гражданских судов. Несколько из них заблокированы в украинских портах и ​​уже подверглись российским атакам, есть жертвы», – сказал Резников.

По его словам, российский флот бросает в море захваченные в Севастополе мины, принадлежавшие ВМС Украины до 2014 года. «Де-факто – это попытка совершения террористических актов против гражданских судов», — подчеркнул он.

По словам главы МОУ, он проинформировал коллег о ситуации на фронте. «Особый акцент был сделан на ситуации в Мариуполе, где российские войска вызвали гуманитарную катастрофу. Отмечу, что все коллеги знали об актах геноцида, которые российские оккупанты устроили в Буче и других пригородах Киева. Такой диалог важен для обеспечения всесторонней поддержки Украины и приближения нашей победы», – заявил Резников.

Как сообщала Одесса News, по мнению Генсека НАТО Йенса Столтенберга, блокирование Российской Федерацией морских портов Украины создаёт огромные проблемы для всего мира, поскольку нарушает глобальную продовольственную безопасность.

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