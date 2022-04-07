43-й день войны: враг готовится к наступлению на Донбассе

Идёт сорок третий день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

По оперативным данным Генерального штаба ВСУ, основные усилия оккупантов сосредоточены на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что «российский враг продолжает действовать на Слобожанском, Донецком, Южнобугском и Таврийском направлениях».

В частности, на Слобожанском направлении противник продолжил блокаду и артобстрелы Харькова.

На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населённого пункта Попасная. Цель — уничтожить подразделения ВСУ и возобновить наступления на Рубежное, Нижнюю и Новобахмутовку. Российские оккупанты также безуспешно пытались прорвать оборону наших войск в районе населённого пункта Новотошкивское.

На Южнобугском направлении враги защищают ранее оккупированные границы, принимая меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжают проводить жёсткие мероприятия по фильтрации на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Также отмечается, что некоторые из выведенных российских подразделений расположены в палаточных лагерях в ряде регионов Российской федерации, граничащих с Украиной.

Генштаб информирует, что российские военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние этих кадров низкое и имеет тенденцию ухудшаться. Командование ВС РФ продолжает искать пути решения проблемы пополнения своих подразделений людскими ресурсами. Военкоматы России активизировали работу с призывниками, уволенными с 2012 года и имеющими специальность водителя, механика-водителя, разведчика и младших командиров. Официальная причина призыва в военкомат — проведение учебных сборов на 3 месяца.

Также на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая пропагандистская работа с населением, имеющим российское гражданство.

Российские оккупанты продолжают применять насилие против мирных жителей на временно оккупированных территориях. Население Мариуполя насильно депортируют во временно оккупированные районы Донецкой области.

Сообщается, что ВВС ВСУ за сутки поразили три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и истребитель. ВВС продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным силам.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.

Поделиться ссылкой: Telegram

Facebook

Twitter

Печать

