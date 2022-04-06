Жириновский умер после продолжительной болезни

Лидер российской партии ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский умер «после тяжёлой и продолжительной болезни».

О смерти скандального российского политика, часто выступавшего с резкими антиукраинскими заявлениями, сообщил в Telegram 6 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

25 марта о смерти 75-летнего Жириновского в московской клинике сообщал в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Но позже он удалил свой пост, а Володин опроверг эту информацию.

Кстати. 9 февраля стало известно, что политик, который восемь раз привился российскими вакцинами от коронавируса, заболел COVID-19. СМИ РФ писали, что у него серьёзно поражены лёгкие и «никто гарантий не даёт». Официально в минздраве страны тогда заявили: Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но состояние у него стабильное.

Как сообщала Одесса News, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, ушла из жизни в возрасте 88 лет.

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