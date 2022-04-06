В Одессе зарегистрировались 2600 внутренне перемещённых лиц

На сегодняшний день в Одессе зарегистрировано 2600 человек, получивших статус внутренне перемещённого лица (ВПЛ), из них 721 ребёнок.

Такие цифры озвучила 5 апреля директор Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская во время брифинга.

Чиновница также подробно рассказала о помощи, которая оказывается внутренним переселенцам и одесситам.

Елена Китайская, в частности, отметила, что для оказания помощи переселенцам в каждом районе Одессы созданы и действуют центры гуманитарной помощи, где можно получить продукты питания, средства гигиены, детское питание, одежду и т.д. С получением справки ВПЛ переселенцы считаются членами городской общины и имеют право на получение адресной помощи за счёт бюджета города в рамках социальных программ. Такая же помощь автоматически назначается гражданам, получившим статус с 2014 года без обращения и подачи заявлений.

В социальных центрах Одессы (центре матери и ребёнка, центре оказания помощи пострадавшим от насилия женщинам, центре реинтеграции лиц без определённого места жительства) переселенцам предоставляется временное убежище. Проводится работа по информированию одесситов о возможности предоставления помощи переселенцам в проживании в рамках государственной программы «Убежище».

Кроме того, в городе действуют волонтёрские центры, самостоятельно предоставляющие гуманитарную помощь переселенцам. К этому делу приобщилось более 60 благотворительных фондов и общественных организаций города. За последние две недели в пункте оказания помощи ВПЛ, созданном на Одесском железнодорожном вокзале, принято около 12 тыс. человек, которые транзитом через Одессу направляются в западные регионы Украины. Им созданы надлежащие условия для пребывания, организовано питание, выдача средств гигиены.

СПРАВОЧНИК ПЕРЕСЕЛЕНЦА: контакты организаций для получения помощи в Одессе

Видео: «Одесса»

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