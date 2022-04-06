Российским фрегатом, сеющим смерть и разрушения, командует уроженец Украины

Фрегатом «Адмирал Макаров» Черноморского флота РФ, с которого российские военные запускают ракеты по украинским городам, командует уроженец Украины Григорий Бреев.

Об этом 31 марта в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ООВА) Сергей Братчук.

«Он (Бреев) родом из Винницкой области, служил в Вооружённых силах Украины и присягнул РФ в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь», – рассказал Братчук.

Украинский военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко 5 апреля опубликовал в Telegram личные данные некоторых украинских военнослужащих, которые в 2014 году, после оккупации РФ Крымского полуострова, изменили присяге. Среди них – Бреев.

«Эти люди сейчас в составе оккупационной армии убивают украинцев. Обнародование их данных является одним из результатов работы украинских военных разведчиков», – подчеркнул Цаплиенко.

Согласно обнародованной им информации, капитан 1-го ранга Бреев находится на должности командира фрегата «Адмирал Макаров» с 2016 года. Во время службы в ВСУ Бреев, в частности, был командиром корветов «Луцк» и «Тернополь», а также занимал должность заместителя командира Севастопольской военно-морской базы (капитан 2-го ранга). Проживает во временно оккупированной Евпатории.

Как сообщала Одесса News 31 марта, российские оккупанты готовятся обстрелять Одессу и другие регионы Украины ракетами «Калибр», выпущенными из дислоцирующегося в Севастополе фрегата «Адмирал Макаров».

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