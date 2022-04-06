Одесские энергетики помогают возвращать свет в Киевской области

Ремонтные бригады компании ДТЭК «Одесские облсети» помогают киевским энергетикам возвращать свет в освобождённых от российских оккупантов городах Киевской области.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
«Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где можно быстро подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения», – сказал он.
Сахарук добавил, что энергетики ДТЭК начали осматривать повреждения в Буче и Ирпене и смогут завтра после разминирования перейти к подготовительным работам. По его словам, сейчас в Киевской области обесточены 487 населённых пунктов, это около 147 тыс. потребителей.
«Работы продолжаются, будем это количество уменьшать как можно скорее», – подчеркнул Сахарук.
Для справки. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населённых пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.
Как сообщала Одесса News, на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, которые взяли объект под свою охрану.
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