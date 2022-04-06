Одесские энергетики помогают возвращать свет в Киевской области

Ремонтные бригады компании ДТЭК «Одесские облсети» помогают киевским энергетикам возвращать свет в освобождённых от российских оккупантов городах Киевской области.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где можно быстро подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения», – сказал он.

Сахарук добавил, что энергетики ДТЭК начали осматривать повреждения в Буче и Ирпене и смогут завтра после разминирования перейти к подготовительным работам. По его словам, сейчас в Киевской области обесточены 487 населённых пунктов, это около 147 тыс. потребителей.

«Работы продолжаются, будем это количество уменьшать как можно скорее», – подчеркнул Сахарук.

Для справки. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населённых пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.

Как сообщала Одесса News, на Чернобыльскую атомную электростанцию ​​(ЧАЭС) прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, которые взяли объект под свою охрану.

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