Одесса передала гуманитарную помощь Николаеву

Одесситы передали очередную гуманитарную помощь в Николаев.

Это, в частности, продукты питания долгосрочного хранения, медикаменты, перевязочный материал, антисептики, средства гигиены, одеяла, детские подгузники, — сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

«Одесситы поддерживают жителей Николаева и военных, которые защищают город и область, не только словом, но и делом! Сегодня мы все вместе делаем общее дело — защищаем нашу родную страну от российских оккупантов», — сказал и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.

Кроме отправки гуманитарных грузов, Одесса регулярно принимает переселенцев из Николаева и оказывает всю необходимую помощь — от организации дальнейшего перемещения до предоставления временного жилья.

Отмечается, что депутат Одесского горсовета Марина Лозовенко. привезла для военных ещё один приятный знак поддержки — торт.

Как сообщала Одесса News, в марте Одесская область присоединилась к Всеукраинскому проекту «Соседи», в рамках которого области-партнёры или города-партнёры помогают формировать друг для друга продовольственную часть.

Фото: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Поделиться ссылкой: Telegram

Facebook

Twitter

Печать

