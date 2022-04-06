Forbes проанализировал нынешнее состояние украинских миллиардеров

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов с начала войны потерял половину своего состояния, которое сегодня составляет $4,2 млрд – на $4,3 млрд меньше, чем до нападения России на Украину.

Об этом пишет американское издание Forbes, сообщает ГОРДОН.

Издание приводит слова Ахметова о готовности инвестировать в восстановление Украины после победы в войне. «Я разделяю чувства всех украинцев: я искренне ожидаю победы Украины в этой войне, – сказал Ахметов Forbes. – И мы начнём восстанавливать страну, чтобы она стала счастливой и цветущей. Со своей стороны я не пожалею средств или усилий для достижения этой цели».

По информации Forbes, другой украинский крупный бизнесмен, Виктор Пинчук, потерял $700 млн. Издание его называет самым прозападным миллиардером и напоминает, что он организовал очередной «Украинский ланч» на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, за пять дней до вторжения российских войск в Украину.

Вадим Новинский потерял с начала войны $2,2 млрд. Журналисты отмечают, что он родился в России и украинское гражданство получил только в 2012 году. Бизнесмен и политик пытался начать переговоры с РФ до вторжения, пишет Forbes и подчёркивает, что ещ1 до начала войны Новинский вернулся в Украину и посетил вместе с Ахметовым Мариуполь.

Состояние Константина Жеваго уменьшилось на $800 млн. Авторы материала отмечают связанные с войной благотворительные инициативы его горнодобывающей компании Ferrexpo, но пишут, что достоверно неизвестно, находится ли сам миллиардер в Украине. Его яхту в последний раз видели в Красном море 2 апреля по пути в египетский курортный город Шарм-эль-Шейх, сообщает Forbes.

Также издание отмечает, что владелец корпорации АТБ Геннадий Буткевич с начала полномасштабного российского вторжения потерял $900 млн.

Владелец группы «Приват» Игорь Коломойский стал беднее на $800 млн, пишет Forbes. Авторы статьи добавляют, что с 24 февраля – дня вторжения России – он ведёт себя «значительно тише».

Кстати. В интервью украинским телеканалам 5 апреля Зеленский прокомментировал роль олигархов во время войны. «Они вели себя по-разному. Выводы будем делать, когда победим. Абсолютно по-разному. Некоторые неожиданно стали героем, а кто-то перестал быть крепким человеком. По-разному», – сказал президент.

Как сообщала Одесса News, лучшая каратистка Украины из Одессы Анжелика Терлюга вошла в престижный список «30 до 30» от журнала Forbes в ноябре 2021 года.

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