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42-й день войны: потери противника составили 18600 человек

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Идёт сорок второй день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

По оперативным данным Генерального штаба ВСУ, на утро 6 апреля потери российской армии составили порядка 18600 человек.

Потери в технике ориентировочно такие:

  • танки – 684;
  • боевые бронированные машины – 1861;
  • артиллерийские системы – 332;
  • реактивные системы залпового огня – 107;
  • средства противовоздушной обороны – 55;
  • самолёты – 150;
  • вертолёты – 135;
  • автомобильная техника – 1324;
  • корабли и катера – 7;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 96;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.

Согласно данным, которые Генштаб публиковал накануне, число потерь РФ за сутки увеличилось на 100 человек  в личном составе, также были уничтожены восемь танков, один вертолёт, три бронемашины и два беспилотника. В Генштабе отметили, что данные уточняются, так как подсчёт потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий. 

Как сообщала Одесса News, в район Одессы для осуществления воздушной разведки противники направляют беспилотники, чтобы определять цели для ракетных ударов, но подразделения украинских ПВО блокируют их действия.

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