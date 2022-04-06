42-й день войны: потери противника составили 18600 человек

Идёт сорок второй день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.
По оперативным данным Генерального штаба ВСУ, на утро 6 апреля потери российской армии составили порядка 18600 человек.
Потери в технике ориентировочно такие:
- танки – 684;
- боевые бронированные машины – 1861;
- артиллерийские системы – 332;
- реактивные системы залпового огня – 107;
- средства противовоздушной обороны – 55;
- самолёты – 150;
- вертолёты – 135;
- автомобильная техника – 1324;
- корабли и катера – 7;
- цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.
Согласно данным, которые Генштаб публиковал накануне, число потерь РФ за сутки увеличилось на 100 человек в личном составе, также были уничтожены восемь танков, один вертолёт, три бронемашины и два беспилотника. В Генштабе отметили, что данные уточняются, так как подсчёт потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как сообщала Одесса News, в район Одессы для осуществления воздушной разведки противники направляют беспилотники, чтобы определять цели для ракетных ударов, но подразделения украинских ПВО блокируют их действия.
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