42-й день войны: потери противника составили 18600 человек

Идёт сорок второй день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

По оперативным данным Генерального штаба ВСУ, на утро 6 апреля потери российской армии составили порядка 18600 человек.

Потери в технике ориентировочно такие:

танки – 684;



боевые бронированные машины – 1861;



артиллерийские системы – 332;



реактивные системы залпового огня – 107;



средства противовоздушной обороны – 55;



самолёты – 150;



вертолёты – 135;



автомобильная техника – 1324;



корабли и катера – 7;



цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;



БПЛА оперативно-тактического уровня – 96;



специальная техника – 25;



пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.



Согласно данным, которые Генштаб публиковал накануне, число потерь РФ за сутки увеличилось на 100 человек в личном составе, также были уничтожены восемь танков, один вертолёт, три бронемашины и два беспилотника. В Генштабе отметили, что данные уточняются, так как подсчёт потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщала Одесса News, в район Одессы для осуществления воздушной разведки противники направляют беспилотники, чтобы определять цели для ракетных ударов, но подразделения украинских ПВО блокируют их действия.

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