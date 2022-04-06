Ястремская победила венгерскую теннисистку в Колумбии

Одесская теннисистка Даяна Ястремская преодолела стартовый барьер на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Copa Colsanitas presentado por Zurich в Боготе (Колумбия) с призовым фондом $239,477 тыс

За выход во второй круг соревнований Ястремская за 1 час 15 минут одержала победу над Панной Удварди из Венгрии — 7:5, 6:1, сообщает издание Большой теннис Украины.

Таким образом, Даяна Ястремская одержала вторую победу в противостояниях с венгерской теннисисткой и прервала свою серию из трёх поражений подряд. Для одесситки это был первый матч на грунте с июля прошлого года, когда она сыграла в Гамбурге свой первый турнир, вернувшись в Тур после длительной паузы.

Отмечается, что путёвку в 1/4 финала турнира Ястремская теперь разыграет с итальянкой Сарой Эррани.

Copa Colsanitas presentado por Zurich завершится 10 апреля.

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