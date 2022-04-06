Нацгвардия Украины взяла под охрану Чернобыльскую АЭС

На Чернобыльскую атомную электростанцию ​​(ЧАЭС) прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, которые взяли объект под свою охрану.

Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» в Facebook.

Отмечается, что 5 апреля на Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, которые взяли объект под свою охрану.

«Основными задачами нацгвардейцев на площадке является охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов”, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что среди ключевых задач — проверка безопасности площадки и её транспортной инфраструктуры; проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились войска Российской Федерации, которые полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности, а также ротация персонала смены, находящейся на площадке (46 добровольцев-работников, отправившихся на площадку ЧАЭС в результате ротации персонала 20 марта, а также 13 работников, которые продолжают находиться на рабочих местах уже около 1000 часов – с самого начала захвата станции).

Как сообщала Одесса News, Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в первый день агрессии – 24 февраля. Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей. Захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения 31 марта двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Беларусью. Позже НАЭК «Энергоатом» сообщил, что по состоянию на вечер 31 марта посторонних лиц на площадке ЧАЭС нет.

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