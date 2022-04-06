Как в Одессе оформить ребёнка в 1-й класс

Департамент образования и науки Одесского горсовета дал рекомендации по приёму первоклассников в 2022 году.

Приём документов начинается 26 апреля, завершается УСЛОВНО 31 мая.

Необходимо:

— определить заведение, в которое поступает ребёнок (закрепление территории, электронный адрес школы и телефоны по ссылке https://osvita-omr.gov.ua/znz/ — находите свой район, дом и школу. По этой же ссылке ниже есть все школы, их телефоны и электронные адреса);

— направить документы любым доступным способом (лично, электронной почтой, почтой и т.п.), а именно: — заявление (образец прилагается); — копия свидетельства о рождении; – оригинал или копия медицинской справки 086 1/0. Учитывая ситуацию, её можно добавить к 25 августа (при условии, что страна выйдет из военного положения); — по желанию добавляем документ, подтверждающий право на первоочередное зачисление.

Можно подать документы в несколько школ одновременно.

Первого июня школы издадут приказы о зачислении первоклассников и сообщат родителям, что их ребёнок зачислен. Если школа зачислила всех, кого должна в первую очередь, имеет заявления на поступление, количество которых превышает количество свободных мест, жеребьёвка и зачисление на них происходит с 06 по 15 июня.

До 20 июня родителям нужно будет подтвердить любым способом (лучше всего по телефону), что ребёнок будет посещать ИМЕННО ЭТУ ШКОЛУ. Это необходимо для формирования базы свободных мест. Телефон Департамента: 725-35-93.

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