Зеленский признался, что Труханов его приятно удивил

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что есть головы городов, которые его приятно удивили, в частности, Одессы и Харькова.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в телемарафоне, сообщает Укринформ.

Президент в этом контексте сказал, что мэры Харькова и Одессы были сильным менеджерами и до войны, но сейчас поразили своей проукраинской позицией. «Мы многое сделали, чтобы председатели ОГА объединились с мэрами, чтобы председатели ОГА объединялись с правоохранителями. Мы все над этим работали, сильно, звонками, криками – но, тем не менее, эти команды появились. Ими могут сегодня гордиться их города», – сказал Президент.

В то же время, он добавил, что есть и такие мэры, которые выглядят крепкими мужчинами, но удивили отрицательно. «Получилось как получилось», — сказал он и добавил, что многие руководители городов сначала были шокированы ситуацией, но впоследствии пришли в себя и начали работать.

Также Зеленский дал оценку руководителям областей, сказав, что некоторые председатели областных государственных администраций до начала полномасштабного наступления России на нашу территорию не проявляли себя сильными управленцами, но активизировались и эффективно работают.

«Никто не ожидал от некоторых людей таких реальных мужских шагов. Скажу откровенно, что некоторые председатели ОГА не очень крепкими были менеджерами до этой войны, но началась война – и здесь просто преобразования, и люди изменились. Наверное, это было внутри, они не менеджеры мира, но точно стали менеджерами в войне. Это стало главным на сегодняшний день», — сказал Зеленский.

Он отметил, что ни один руководитель облгосадминистрации не сбежал в сложные времена, все работают на своих местах.

Как сообщала Одесса News, 30 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с представителями волонтёрских центров и организаций города.

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