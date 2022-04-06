Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 78 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 78 новорожденных, в числе которых одна двойня.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

Отмечается, что новорожденные девочки на минувшей неделе одержали количественное превосходство над мальчиками – на свет появились 40 маленьких одесситок и 38 юных одесситов.

«Наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №5 – здесь увидели свет 23 малыша», — говорится в сообщении.

Все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах.

Также информируется о выдаче «Пакетов малыша».

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 114 новорожденных.

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