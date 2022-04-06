Враг активизирует воздушную разведку над Одессой

В район Одессы для осуществления воздушной разведки противники направляют беспилотники, чтобы определять цели для ракетных ударов, но подразделения украинских ПВО блокируют их действия.
Об этом сообщает в Facebook представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«Ночь в Одессе и регионе прошла относительно спокойно, хоть и под сигналы воздушной тревоги, поскольку враг активизирует воздушную разведку. Но работают наши силы ПВО, осуществляя оборонные операции», – отметил Братчук.
Представитель ОВА также предупредил в Теlеgram одесситов, что в воздушном пространстве вокруг города могут находиться украинские дроны и вертолёты.
«Если вы сейчас слышите вертолёт, не переживайте: это наши патрулируют Николаев и скорее всего залетают к нам. Над городом тоже замечены наши дроны», — объяснил представитель ОВА.
Как сообщала Одесса News, Россия начала привлекать подразделения своих войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Молдовы, для проведения провокаций на границе с Украиной.
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