Роскомнадзор заблокировал сайт Одесса  News

1 апреля редакция интернет-издания Одесса News получила «уведомление» Роскомнадзора с требованием удалить с нашего сайта не понравившийся им материал.

В «уведомлении», в частности, говорилось: «На основании требования Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам от 26.03.2022 № 27-31-2020/Ид3922-22 направляется уведомление о нарушении порядка распространения информации, размещённой по следующим URL-адресам:

Провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение данного информационного ресурса в сети «Интернет», обязаны:

1) незамедлительно с момента получения настоящего уведомления проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости незамедлительного удаления распространяемой с нарушением закона информации;

2) по истечении суток с момента получения настоящего уведомления ограничить доступ к указанному информационному ресурсу в случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса в удалении распространяемой с нарушением закона информации.

Владелец информационного ресурса обязан в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от провайдера хостинга или указанного иного лица удалить распространяемую с нарушением закона информацию».

Одесса News послала Российскую федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций курсом русского корабля.

Однако уже на следующий день сайт был заблокирован.

Редакция Одесса News рада сообщить нашим читателям о преодолении блокировки. Благодарим всех, кто следил за новостями на нашем Telegram-канале, пока техническая служба занималась деблокированием сайта.

В правде – сила!

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