Одесский оперный приглашает на балет о рыцаре, жаждущем подвигов и славы

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА приглашает 30 марта на великолепную балетную постановку всемирно известного произведения Сервантеса «Дон Кихот».

Раскройте для себя богатство внутреннего мира знаменитого идальго.

Не отрывая глаз, восхищайтесь потрясающей хореографией.

Красота движений, необычный сюжет: приходите в 18.30 и получите удовольствие от просмотра.



Версия, поставленная Одесской оперой, восхищает пылкими страстями, которые то и дело яркими вспышками озаряют сцену. Богатство музыкальных красок, потрясающие костюмы и броские декорации никого не оставят равнодушным даже в сегодняшнее суровое военное время.

Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить в кассе театра непосредственно перед спектаклем. Онлайн продажа билетов приостановлена.

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