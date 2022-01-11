Если у вас нет смартфона, тогда вам в COMFY

Руководство Украины спешит сделать нашу страну государством в смартфоне, отсутствие которого в кармане некоторых украинцев ощутимо сказывается на их комфорте: «Вовину тыщу» не получишь, «Дию» не подключишь, за справкой, которую можно сделать по телефону, приходится бегать по центрам оказания услуг.

Какой напрашивается вывод? — Правильно: купить смартфон. Всем ли это по карману? — Нет. Какой выход? — Рассрочка. Кто продаст смартфон в кредит? — Компания COMFY — лучшая сеть супермаркетов бытовой техники и электроники. Нет лучшего смартфона, чем новенький iPhone.

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На январь 2022 года цены на смартфоны колеблются от 14 до 34 тысяч гривен. Например, цена смартфона Apple iPhone 11 64Gb Black — 18 499 гривен, а модель Apple iPhone 13 256Gb Midnight — 33 999.

На всякий случай, выберите себе водонепроницаемый смартфон. Мало ли что может произойти — уроните в бассейн или в море, попадёте под дождь, нечаянно прольёте сок или кофе, от чего смартфон может некоторые функции свои не выполнять.

Если вы покупаете телефон ребёнку, помните, что для него это, скорее, не средство коммуникации, а игрушка, дорогостоящая, правда, но игрушка. Поэтому выберите соответствующую модель из раздела «Детские смартфоны».

Отдельная история с выбором смартфонов для женщин. Это должны быть устройства с ярким и привлекательным дизайном. Смартфоны для женщин — это не только функциональность, а прежде всего — стиль.

COMFY также предлагает смартфоны для интернета. Такие девайсы оснащены модулями под 3G, Wi-Fi, гарантируют отличную скорость и доступ к всемирной паутине. Большинство гаджетов работают или на системе Android, или на iOS. Они предлагают комфортные браузеры, приложения под социальные сети, VPN и другие инструменты, без которых не обойтись. Главное, чтобы хватало заряда и технических возможностей самого смартфона.

Среди мобильной техники огромной популярностью пользуются смартфоны для игр. На способность их запускать, влияет совокупность характеристик. Чтобы приложение шло, нужно учитывать системные требования. В смартфоне, который вы хотите приобрести для игр, камера и экран отходят на второй план, хотя на совсем маленьким дисплее играть неудобно. Первостепенной становится «начинка» устройства количество ядер, процессор, оперативная и встроенная виды памяти.

Конечно, покупка любой модели смартфона стоит денег. Теперь не нужно ждать, пока сможете накопить денег на новый смартфон. Оплата частями позволит выплатить стоимость телефона небольшими платежами за несколько месяцев, без ощутимого удара по семейному бюджету.