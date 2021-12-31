Одесса и «Одесса News» получают новогодние поздравления от именитых людей (обновляется)

Одесса и одесситы принимают в эти дни новогодне-рождественские поздравления, некоторые из которых мы публикуем. Много новогодних и рождественских пожеланий и поздравлений также приходят в редакцию «Одесса News», которая в уходящем 2021 году отметила своё 7-летие.

Одесский городской голова Геннадий Труханов:

Эколог, доктор биологических наук Иван Русев: «Наступает год 2022-й. И мне, как жителю Одесской области, как учёному, который собирает и анализирует факты явлений и изменений в дикой природе и, в целом в природе, окружающей нас, хочется отметить, что вокруг нас происходит очень много интересных и важных для нас событий. И, мы, в обыденной своей жизни, из-за суеты и порой рутинных планов, из-за политизированности нашей жизни, не обращаем внимания на жизненно важные, как для себя, для своего благополучия, так и, в целом, для украинского народа явления. А ведь на наших глазах исчезают речки, масштабно вырубают леса, распахивают до уреза воды побережья лиманов, берега озёр и даже побережье Чёрного моря, загрязняют невероятным количеством бытового мусора лесополосы, балки, побережья и долины речек. И такая тенденция «экологического стресса» не может проходить бесследно, как для самой биосферы, так и для каждого из нас, особенно для грядущих поколений. Мы, каждый из нас на своём месте, там, где живём и там где работаем, должны и обязаны вести себя как цивилизованные люди. Желаю читателям интернет-издания «Одесса News» в Новом году принимать решения и делать всё зависящее от каждого, чтобы все мы, как нация, как общность людей, жили достойно, жили в мире и согласии. Желаю всем ставить благородные цели для себя и достигать их. Пусть всё задуманное вами радовало вас, ваших близких и родных. Прямо из сердца дикой природы Одесской области – национального природного парка «Тузловские лиманы».

Лилия Стоянова, одесситка, участница телевизионного проекта «МастерШеф.Профессионалы»: «От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Хочу пожелать вам всегда сохранять огонь в душе. С ней жизнь будет наполнена светом и теплом, любовью и силой духа! И конечно же, желаю крепчайшего здоровья, мира и тепла в ваших семьях, взаимной любви и дела, которым вы горите. Пусть Новый год принесёт всем одесситам и читателям Одесса News новые возможности, радость, яркие эмоции, путешествия, позитивные изменения и безграничное счастье внутри каждого из нас! С любовью, Лилия Стоянова».

Украинская шашистка, международный гроссмейстер, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по русским, бразильским и международным шашкам Виктория Мотричко: «Самое главное событие в нашей семье, которое мы ожидаем, произойдёт в новом году А вот поздравление — С Новым годом! Пусть этот год принесёт нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными! С Новым годом, Одесса! с Новым годом, Одесса News!!

Лидия Корниенко, одесситка, участница телевизионного проекта «МастерШеф.Профессионалы»: «Новый год — это праздник ожиданий и надежд, обычно. Все подводят итоги и строят планы. Иногда мы вспоминаем разочарования или не оправдавшие себя ожидания от года прошедшего и боимся мечтать и загадывать смелые желания. Я всегда говорю спасибо уходящему году, каким бы он ни был. Даже если было очень трудно, а у меня не раз такое бывало, я благодарю уходящий год за опыт, за силу, которую позволил в себе найти и проявить, за то, что я точно знаю, с чем я могу справиться и это позволяет мне всегда смело мечтать и загадывать желания и верить в Новый Год и в себя. Я желаю всем жителям Одессы и Украины, читателяи «Одесса News» с благодарностью вспомнить всё, что принёс год уходящий — радость от достижений и тёплых моментов, гордость за преодолённые трудности, за свою силу и способность справляться с ними — и, оттолкнувшись от этого ощущения силы и благодарности, смело мечтать о большем в новом году. И тогда всё сбудется.

Главное управление Нацполиции в Одесской области: Уважаемые одесситы и жители Одесщины, поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Желаем каждому семейного уюта, достатка, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Чтобы в наступающем году оправдались все наши с вами ожидания и, наконец, воцарились мир и покой, а испытания и тревоги уходящего года ушли вместе с ним. Помогут нам в этом поддержка друг друга и добрые дела.

Дополняется…

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