Пол в квартире: какой лучше выбрать и где

Какой хозяин квартиры не хочет, чтобы у него в доме было качественное и красивое напольное покрытие.

Выбрать из всего разнообразия строительной индустрии то, что подойдёт именно Вам и сделает Вашу квартиру неповторимой, комфортной и стильной поможет онлайн-магазин «Добра підлога».

На сайте https://laminat-parket.com.ua Вам помогут сориентироваться в большом многообразии напольного покрытия. В каталоге продукции размещено множество вариантов стильных и уникальных материалов для создания лучшего пола. Ассортимент продукции магазина создан таким образом, что каждый покупатель найдёт здесь подходящую по цене и качеству продукцию.

Прежде чем окончательно определиться с выбором, следует учесть несколько нюансов:

учесть целевое назначение помещения, для которого Вы его выбираете;

условия эксплуатации пола – влажность, температура;

площадь помещения;

сумма, которую Вы намерены потратить на свой пол.

Не забывайте, что пол состоит не только из непосредственно самого покрытия: это ещё и подложка, плинтус и множество расходных материалов, которые тоже влияют на общую сумму покупки.

В обширном каталоге Интернет-магазина есть возможность купить паркетную доску, массивную или же ламинат, а также приобрести все необходимые материалы для необходимого монтажа и покрытия пола.

Паркетная доска.

Это недорогой вид пола и купить его может практически каждый. Изготавливается из натуральной древесины. Такой пол создан в разнообразных геометрических и цветовых видах, может иметь различную фактуру, или же быть абсолютно гладким. При изготовлении для обработки используются специальные смеси, которые придают полу достаточно высокую износостойкость, способность отталкивать грязь и пыль. Это покрытие практически универсально, что позволяет устанавливать его в любом помещении, кроме тех, где вероятна увеличенная сырость.

Ламинат.

Сегодня это один из наиболее популярных видов пола. Он очень удобный и простой в монтаже, а достаточно широкий выбор, как цветовой гаммы, так и фактур позволяет сделать выбор ламината практически для любого дизайна интерьера. Это особый вид покрытия для пола, которое изготавливается путем сдавливания под достаточно высоким давлением древесной плиты. Далее плита покрывается сверху декоративным слоем, который может иметь различную текстуру и цвет. Цена на ламинат зависит от его класса износостойкости – чем выше класс, тем дороже он будет стоить. Также существенно влияет на стоимость декор, толщина и количество слоёв.

Массивная доска.

Полы из натурального дерева знакомы людям уже давно – задолго до того, как появились столь инновационные ламинат или же паркетная доска. Такой пол является очень долговечным, красивым и экологически чистым.

Классический пол из натурального дерева добавит Вашему дому комфорта, тепла и уюта. Не думайте, что такой пол является устаревшим или же признаком дурного вкуса или «деревенского» стиля. Совсем наоборот – пол, созданный из современной массивной доски, покажет всем окружающим, что у хозяина дома не только отменный вкус и чувство стиля, но он также заботится о своих близких и имеет определённое положение в обществе.

Также в интернет-магазине Вы получите квалифицированную помощь в подборе лучшего напольного покрытия. Продавцы здесь — профессионалы своего дела — помогут Вам рассчитать необходимое количество как самого покрытия, так и расходных материалов, необходимых для его монтажа.