Какой будет «красная зона» в Одессе

Согласно решению городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:00 часов 23 марта 2021 года.
в городе Одессе разрешено работать:
— заведениям общественного питания (по адресной доставке и на вынос);
— продовольственным магазинам;
— АЗС и СТО;
— аптекам;
— зоомагазинам и ветеринарным клиникам;
— парикмахерским и салонам красоты (при условии предварительной записи);
— финансовым учреждениям;
— операторам почтовой связи.
Что касается городского транспорта, то комиссией разрешено осуществлять перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в трамваях и троллейбусах в количестве не большем, чем мест для сидения, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства и определено в регистрационных документах на такое транспортное средство.
От себя отметим, что наш журналист сегодня ехал в трамвае номер 27 и там вагоновожатая объявляла, что c завтрашнего дня «бабушки которым оооочень нужно ехать на Привоз, должны оставаться дома!».
По информации городского совета Одессы
Фото: Creative Commons Licensed
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/odessanewsua