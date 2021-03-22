Какой будет «красная зона» в Одессе

Согласно решению городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:00 часов 23 марта 2021 года.

в городе Одессе разрешено работать:

— заведениям общественного питания (по адресной доставке и на вынос);

— продовольственным магазинам;

— АЗС и СТО;

— аптекам;

— зоомагазинам и ветеринарным клиникам;

— парикмахерским и салонам красоты (при условии предварительной записи);

— финансовым учреждениям;

— операторам почтовой связи.



Что касается городского транспорта, то комиссией разрешено осуществлять перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в трамваях и троллейбусах в количестве не большем, чем мест для сидения, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства и определено в регистрационных документах на такое транспортное средство.

От себя отметим, что наш журналист сегодня ехал в трамвае номер 27 и там вагоновожатая объявляла, что c завтрашнего дня «бабушки которым оооочень нужно ехать на Привоз, должны оставаться дома!».

По информации городского совета Одессы

Фото: Creative Commons Licensed

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