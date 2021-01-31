Скользкая прогулка от 10-й Фонтана до Аркадии и чуть-чуть дальше

В последний выходной день января наш фотокор прогулялся от одесского пляжа «Чайка» до Аркадии.



К своему удивлению, даже в 10 часов утра на пляже уже было многолюдно. И самое интересное, что пляж был занят спортсменами, а именно командой по регби. Ребята активно тренировались, и на вопросы не отвечали.







Поэтому наш фотокор двинулся дальше по велопешеходной эстакаде, где столкнулся с неожиданной проблемой в виде слегка подтаявшего льда, хождение по которому превратилось в скольжение.



Место новой прибрежной стройки на 10-й станции Большого Фонтана с высоты.



Местами, где снег не так сильно таял и, видимо, люди лед не сильно раскатывали, ходить можно было даже без предпосылок к падению.





И как приятно видеть, что Трасса Здоровья всё больше обрастает бочками для сбора мусора от наших старых друзей из «Нашей Чистой Одессы«

По ходу движения встречаются люди, но это случается редко. Видимо, они что-то знали о том, что этот путь скользкий.



Подойдя к «Морской симфонни», фотоаппарат пришлось вообще сложить в сумку, чтобы во время падения не распрощаться с ним. Поверьте нашему фотокору, этот спуск был очень скользкий.



Хотя, как только по нему спускаешься и поворачиваешь за угол, льда и след простыл.



На плитах немноголюдно.





А вот заходя на территорию Аркадии, началось какое-то движение. Кто-то учит внука пускать по воде «лягушек».



Кто-то бежит туда, откуда только что пришёл наш фотокор. Они ещё не знают, как там скользко. Хотя и тут несколько раз подскальзываются.



Кто-то бежит распугивать чаек, мирно греющихся на солнце.



Девушка греется на солнышке.



А в ротонде почему-то пусто.



Люди прогуливаются по главному причалу Аркадии.



А кто-то сделал селфи и выбирает, какое-из них разместить в соцсетях.



Вообще, на момент съёмки, Аркадия прямо оживилась, и будто бы каждый выбрал, чем заняться.



Море же, в свою очередь, просто слегка волновалось.





Центральная аллея Аркадии до сих пор в снегу.





Но люди всё равно идут в сторону моря.



А кто-то идёт от моря.



Неубранного снега, действительно, как-то много. Даже странно.



Сегодня денёк очень хороший для прогулки и им стоило воспользоваться.



Дальше наш фотокор решил подняться на Гагаринское плато и спуститься с него по Аркадийской лестнице. Сами лестничные ступеньки были чисты от снега, а вот пролёты сильно скользили.



Клубы Аркадии ещё не проснулись.



Аркадия в сторону санатория «Россия» не так уж сильно была заполнена людьми.





Девушки, поддерживающие друг друга на скользком льду.



А мы тем временем выходим из Аркадии.



И заканчиваем нашу прогулку у моря подъёмом рядом с одним из самых протяжённых муралов Одессы.



Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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