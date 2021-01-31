Непонятная стройка на 10-й станции Большого Фонтана

Несколько дней назад наш фотокорреспондент стал свидетелем непонятной деятельности на 10-й станции Большого фонтана более известной, как пляж «Чайка».

Но вчера вечером в ряде одесских пабликов появилась информация о том, что на месте, где «случайно» была обнаружена канализация, планирует появиться какое-то сооружение. По описанию это «Реконструкция спасательной станции». Но сегодня утром, надпись о том какое назначение у будущего сооружения, вообще исчезла.







На месте остались следы прошлых робот по поиску и демонтажу незаконной канализации.



И охрана в виде «муниципальной охраны города», которые заметно оживились после появления человека с фотоаппаратом и выскочили из своего авто.



Фото и видео: Александр Александров/Одесса News/Худесса

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