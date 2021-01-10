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Кому в Одессе 11 января отключат свет

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11 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Баштанная:  4/3, 4/4, 4/6, 6, 8/1032, 41, 42
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Гаршина:  9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Генерала Петрова мал:  16, 18а, 22а, 22Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Дачная:  7, 7а, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Дмитрия Донского:  5/12
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Довженко:  8а, 10, 10А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Кармена Романа:  13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Книжный переулок:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Львовская:  1, 1/10, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2-В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 28а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Люстдорфская дорога ( киев):  121, 121а, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Александра Невского:  53
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Фонтанская дорога-киев:  88, 88А, 90
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
Шевченко проспект:  11А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
11 янв.		 17:00
11 янв.
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