Кому в Одессе 11 января отключат свет

11 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Баштанная: 4/3, 4/4, 4/6, 6, 8/1032, 41, 42
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Гаршина: 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Генерала Петрова мал: 16, 18а, 22а, 22Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Дачная: 7, 7а, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Дмитрия Донского: 5/12
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Довженко: 8а, 10, 10А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Кармена Романа: 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Книжный переулок: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Львовская: 1, 1/10, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2-В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 28а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Люстдорфская дорога ( киев): 121, 121а, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Александра Невского: 53
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Фонтанская дорога-киев: 88, 88А, 90
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.
|Шевченко проспект: 11А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 янв.
|17:00
11 янв.