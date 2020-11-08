Умер Михаил Жванецкий (дополняется)

Известный сатирик, одессит Михаил Жванецкий ушёл из жизни в возрасте 86 лет.

Эту информацию подтверждают его близкие, друзья и его концертный директор Олег Сташкевич.

В начале октября стало известно, что он завершил концертную деятельность.

Летом Михаил Жванецкий в интервью изданию «Собеседник» рассказал об очень плохом самочувствии. «Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже», — говорил он.

Жванецкий родился в Одессе в 1934 году.

В связи со смертью выдающегося одессита, прославившего Одессу на весь мир, Почётного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября в Одессе объявлено днём траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

В память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

Одесский городской голова, Одесский городской совет и его исполнительный комитет выразили глубокие соболезнования родным и близким Михаила Михайловича.

На своей странице в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов написал: «Не стало Михаила Жванецкого. В это сложно поверить, ведь есть люди-символы, которые, кажется, были и будут всегда. Которых мы знаем с детства, взрослеем, впитывая их мудрость. Люди-эпохи, оставившие после себя бессмертное творческое наследие. И Михаил Жванецкий, безусловно, один из них. Его имя золотыми буквами навеки вписано в историю Одессы и увековечено в названии бульвара в самом сердце города. По которому он все-таки успел прогуляться…Глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого, а также всем одесситам во всех уголках земного шара.Одесса скорбит.Вечная память нашей Легенде».

Тело Михаила Жванецкого предадут земле в России, а не в его родной Одессе, заявил концертный директор Жванецкого Олег Сташкевич.

По его словам, такое решение приняла семья артиста, однако возможность похорон в Одессе, цитируем, «даже не рассматривалась».

Сташкевич также заявил, что, даже если бы такое желание и появилось, реализовать его в любом случае было бы невозможно из-за карантинных ограничений.

Точное место и время похорон будет объявлено позже.

«Вот и всё. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моём сердце», — написала певица Алла Пугачёва в «Инстаграме».

Президент Украины Владимир Зеленский написал в «Твиттере»: «Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью».

Изумительные афоризмы Жванецкого остались с нами навечно. Давайте вспомним некоторые из них:

Виден свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, сука, не кончается!

Возьми за правило прерывать беременность ещё в период знакомства.

Имей совесть и делай, что хочешь.

Ты такой, какая женщина возле тебя, ты в её вкусе.

В историю трудно войти, но легко вляпаться.

Вы видели человека, который никогда не врёт? Его трудно увидеть, его же все избегают .

Лысина — это полянка, вытоптанная мыслями.

У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только н и захочешь, того может и не быть.

Не нарушайте моё одиночество и не оставляйте меня одного!

Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать.

Вначале было Слово…. Cудя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.

Если вам говорят, что вы многогранная личность — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

Не водите машину быстрее, чем летает в аш ангел-хранитель.

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Милиционер — не бандит, от него спасения нет.

Что значит — выпить? Он не понимает, что он говорит. Я не понимаю, что я говорю. Но мы понимаем друг друга.

Друзья познаются в беде, если, конечно, их удаётся при этом найти.

Сегодня слова: « Есть на телевидении одна хорошая передача… » — напоминают донос.



И когда я слышу: поверьте мне как министру! — не верю именно как министру! (о последствиях Чернобыля)

Бюрократы и приспособленцы бессмертны. Мы улучшали их породу, съедая самых слабых.

Что охраняешь, то и имеешь.

Одно неосторожное движение — и ты отец.

Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

Мало знать себе цену — надо ещ ё пользоваться спросом.

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьёт. Поэтому непьющий всё-таки сволочь.

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

7 ноября Геннадий Труханов инициировал установку памятника Михаилу Жванецкому на одноименном бульваре в Одессе.

Прощание с Михаилом Жванецким будет закрытым, сообщает ТАСС со ссылкой на Олега Сташкевича.

О конкретном месте захоронения расскажут позднее. «Учитывая эпидемиологическую обстановку, пандемию, прощания для поклонников не будет. Этого просто нельзя делать. Мы должны беречь всех», — заявил он.

Память о легендарном одессите навсегда останется в сердцах почитателей его уникального таланта.