Умер Михаил Жванецкий (дополняется)

Известный сатирик, одессит Михаил Жванецкий ушёл из жизни в возрасте 86 лет.

Эту информацию подтверждают его близкие, друзья и его концертный директор Олег Сташкевич.

В начале октября стало известно, что он завершил концертную деятельность.

Летом Михаил Жванецкий в интервью изданию «Собеседник» рассказал об очень плохом самочувствии. «Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже», — говорил он.

Жванецкий родился в Одессе в 1934 году.

В связи со смертью выдающегося одессита, прославившего Одессу на весь мир, Почётного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября в Одессе объявлено днём траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

В память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

Одесский городской голова, Одесский городской совет и его исполнительный комитет выразили глубокие соболезнования родным и близким Михаила Михайловича.

Память о легендарном одессите навсегда останется в сердцах почитателей его уникального таланта.