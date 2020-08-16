Сделать дома мороженое — легко, уверена «Ласунка»

Как утверждает в известном рекламном ролике певица Оля Полякова, «Ласунка — производитель счастья».
Но, как известно, счастье мы куём своими собственными руками, поэтому сайт LASUNKA (https://lasunka.com/blog/yak-zrobiti-morozivo-z-moloka-prost-reczepti/) предлагает домохозяйкам приготовить мороженое самим — в домашних условиях. Процесс приготовления только на первый взгляд кажется сложным.
Прочитав проверенные рецепты простого домашнего мороженого и несколько советов, вы с лёгкостью приготовите своими руками полезный и вкусный десерт для всей семьи.
- Если вы хотите получить мягкое мороженое с нежным кремовым вкусом, для приготовления выбирайте жирное молоко. Если нужен лёгкий десерт, берите молоко низкой жирности.
- Используйте автоматическую мороженицу! Этот девайс постоянно перемешивает массу при замораживании, не даёт образовываться большим кристаллам льда. Если у вас нет мороженицы, придётся перемешивать будущее мороженое вручную первые 4 часа застывания. Сначала мешайте с интервалом в 20-30 минут, а потом — раз в час.
- Для застывания идеально использовать порционные пластиковые формочки — массу в них не нужно помешивать при замораживании. Также можно использовать большой контейнер с крышкой. Крайне важно, чтобы ёмкости герметично закрывались — мороженое очень легко впитывает посторонние запахи.
- Особого вкуса и текстуры десерта оказывают добавки:
— сухое молоко — сделает его сливочным, бархатным;
— желатин, агар-агар — загустит заготовку, что особенно актуально, если вы готовите из молока низкой жирности;
— крахмал — придаст однородность текстуре;
— сахарная пудра вместо сахара сделает десерт нежным;
— лимонный сок — слегка загустит смесь, придаст более кремовой текстуры;
— коньяк или ром придадут лёгкости и уменьшат возможность образования кристаллов.
- Различные посыпки и топпинги сделают вкус десерта оригинальнее. Выбирайте вариант на свой вкус: джем, сиропы, арахисовое паста, Нутелла, кокосовая стружка, шоколадная глазурь и тому подобное. Вы сами контролируете качество ингредиентов, регулируете вкус и калорийность десерта.
- Если хотите сделать десерт с сиропом в качестве наполнителя, добавляйте его в заморозки. А такие добавки, как орешки, шоколадные дропсы, кусочки фруктов, наоборот — примешиваются охлажденными в почти застывшее мороженое.
- Не спешите подавать мороженое, как только получите его из холодильника. Дайте ему постоять несколько минут при комнатной температуре. Это поможет легко сформировать ровные шарики с помощью специальной ложки.
МОРОЖЕНОЕ ИЗ МОЛОКА
Время приготовления: 12:00
Порций: 2
Калорийность: 130 ккал / 100 г
Ингредиенты:
1 стакан молока жирностью не менее 2,5%;
1 яйцо;
2 ст.л. сахара,
ванилин по вкусу.
Приготовление:
1. Яйцо с сахаром и ванилином нужно размешать до однородной массы. Но не сбивать!
2. В готовую смесь влейте молоко, продолжая помешивать. После поставьте её на небольшой огонь. Важно: ни в коем случае не кипятите смесь. Как только масса нагреется, снимите её с огня и взбейте миксером до образования устойчивых пиков.
3. Распределите будущее мороженое по формочкам и поставьте в морозилку. Для замерзания нужно около пяти часов.
4. Готовый десерт доставайте из морозилки непосредственно перед подачей и украшайте по своему желанию: тёртым шоколадом, сиропами, джемами, свежими фруктами.
ШОКОЛАДНОЕ мороженое
Время приготовления: 10:00
Порций: 6
Калорийность: 187 ккал / 100 г
Ингредиенты:
50 г шоколада;
3 ст. молока
4 куриных желтка;
200 г сахара.
Приготовление:
1. Налейте молоко в сотейник и доведите до кипения на среднем огне. Затем всыпьте в него предварительно натёртый шоколад. Тщательно размешайте до растворения шоколада и снимите с плиты, чтобы масса немного остыла.
2. Соедините желтки с сахаром, взбейте в пышную воздушную пену. Постепенно введите взбитые желтки в шоколадно-молочную смесь, постоянно помешивая венчиком.
3. Поставьте полученную массу на медленный огонь и, не прекращая мешать, варите до загустения. Не допускайте кипения, иначе желтки могут свернуться.
4. Перелейте мороженое в лоток или порционные стаканчики и поставьте замораживаться на 4:00. Перед подачей украсьте тёртым шоколадом.
МОРОЖЕНОЕ из молока и клубники
Время приготовления 8:00
Порций: 6
Калорийность: 142 ккал / 100 г
Ингредиенты:
0,5 л молока
300 г клубники;
2 яичных желтка;
3 ч.л. сахара,
1 ст.л. вареного сгущенного молока
1 ч.л. лимонного сока
1 ч.л. крахмала;
щепотка ванилина.
Приготовление:
1. В отдельной миске смешайте яичные желтки с сахаром, крахмалом и ванилином. Влейте лимонный сок — он нужен для маскировки привкуса яиц в готовом десерте.
2. Налейте молоко в эмалированную кастрюлю, поставьте её на плиту. Постоянно помешивая ложкой, на небольшом огне доведите до кипения.
3. В горячее молоко тонкой струйкой введите желтковую смесь, не переставая помешивать. Доведите до кипения и снимите с огня. Остудите до комнатной температуры. Затем добавьте сгущённое молоко — оно придаст вкусу карамельный оттенок. Чтобы уменьшить калорийность мороженого, можете делать этот рецепт без сгущёнки.
4. Перебить в блендере свежую клубнику. Если используете замороженную ягоду, необходимо разморозить её и слейте выделившуюся жидкость. Клубничное пюре смешайте с молочно-желтковой заготовкой. Взбейте миксером, чтобы насытить пузырьками воздуха.
5. Разлейте массу по порционным формочкам и отправьте в морозильную камеру на 7:00. Клубнику в рецепте можно заменить другими ягодами или фруктами — приготовить мороженое из молока и бананов, клубники, смородины, черники и др.
КРЕМ-БРЮЛЛЕ
Время приготовления: 12:00
Порций: 6
Калорийность: 268 ккал / 100 г
Ингредиенты:
200 г молока
400 г жирных сливок;
200 г варёного сгущённого молока.
Приготовление:
1. Залейте сгущённое молоко в молоко на 15 минут — за это время оно размягчится. Затем перемешайте смесь до однородности.
2. В широкой высокой ёмкости взбейте венчиком сливки. Начинайте с низких оборотов, а потом добавляйте скорость, доводя до плотной пышной массы. Сливки должны увеличиться в 2-3 раза.
3. Не прекращая взбивать сливки, тонкой струйкой введите молочную смесь. Взбивайте до гладкой, пышной консистенции.
4. Аккуратно переложите массу в контейнер и несколько раз постучите дном об стол, чтобы вышли крупные пузырьки воздуха. Оставьте в морозилке на 8:00, а лучше на всю ночь.
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