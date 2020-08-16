Сделать дома мороженое — легко, уверена «Ласунка»

Как утверждает в известном рекламном ролике певица Оля Полякова, «Ласунка — производитель счастья».

Но, как известно, счастье мы куём своими собственными руками, поэтому сайт LASUNKA (https://lasunka.com/blog/yak-zrobiti-morozivo-z-moloka-prost-reczepti/) предлагает домохозяйкам приготовить мороженое самим — в домашних условиях. Процесс приготовления только на первый взгляд кажется сложным.

Прочитав проверенные рецепты простого домашнего мороженого и несколько советов, вы с лёгкостью приготовите своими руками полезный и вкусный десерт для всей семьи.

Если вы хотите получить мягкое мороженое с нежным кремовым вкусом, для приготовления выбирайте жирное молоко. Если нужен лёгкий десерт, берите молоко низкой жирности.

Используйте автоматическую мороженицу! Этот девайс постоянно перемешивает массу при замораживании, не даёт образовываться большим кристаллам льда. Если у вас нет мороженицы, придётся перемешивать будущее мороженое вручную первые 4 часа застывания. Сначала мешайте с интервалом в 20-30 минут, а потом — раз в час.

Для застывания идеально использовать порционные пластиковые формочки — массу в них не нужно помешивать при замораживании. Также можно использовать большой контейнер с крышкой. Крайне важно, чтобы ёмкости герметично закрывались — мороженое очень легко впитывает посторонние запахи.

Особого вкуса и текстуры десерта оказывают добавки:

— сухое молоко — сделает его сливочным, бархатным;

— желатин, агар-агар — загустит заготовку, что особенно актуально, если вы готовите из молока низкой жирности;

— крахмал — придаст однородность текстуре;

— сахарная пудра вместо сахара сделает десерт нежным;

— лимонный сок — слегка загустит смесь, придаст более кремовой текстуры;

— коньяк или ром придадут лёгкости и уменьшат возможность образования кристаллов.

— сухое молоко — сделает его сливочным, бархатным; — желатин, агар-агар — загустит заготовку, что особенно актуально, если вы готовите из молока низкой жирности; — крахмал — придаст однородность текстуре; — сахарная пудра вместо сахара сделает десерт нежным; — лимонный сок — слегка загустит смесь, придаст более кремовой текстуры; — коньяк или ром придадут лёгкости и уменьшат возможность образования кристаллов. Различные посыпки и топпинги сделают вкус десерта оригинальнее. Выбирайте вариант на свой вкус: джем, сиропы, арахисовое паста, Нутелла, кокосовая стружка, шоколадная глазурь и тому подобное. Вы сами контролируете качество ингредиентов, регулируете вкус и калорийность десерта.

Если хотите сделать десерт с сиропом в качестве наполнителя, добавляйте его в заморозки. А такие добавки, как орешки, шоколадные дропсы, кусочки фруктов, наоборот — примешиваются охлажденными в почти застывшее мороженое.

Не спешите подавать мороженое, как только получите его из холодильника. Дайте ему постоять несколько минут при комнатной температуре. Это поможет легко сформировать ровные шарики с помощью специальной ложки.

МОРОЖЕНОЕ ИЗ МОЛОКА

Время приготовления: 12:00

Порций: 2

Калорийность: 130 ккал / 100 г

Ингредиенты:

1 стакан молока жирностью не менее 2,5%;

1 яйцо;

2 ст.л. сахара,

ванилин по вкусу.

Приготовление:

1. Яйцо с сахаром и ванилином нужно размешать до однородной массы. Но не сбивать!

2. В готовую смесь влейте молоко, продолжая помешивать. После поставьте её на небольшой огонь. Важно: ни в коем случае не кипятите смесь. Как только масса нагреется, снимите её с огня и взбейте миксером до образования устойчивых пиков.

3. Распределите будущее мороженое по формочкам и поставьте в морозилку. Для замерзания нужно около пяти часов.

4. Готовый десерт доставайте из морозилки непосредственно перед подачей и украшайте по своему желанию: тёртым шоколадом, сиропами, джемами, свежими фруктами.

ШОКОЛАДНОЕ мороженое

Время приготовления: 10:00

Порций: 6

Калорийность: 187 ккал / 100 г

Ингредиенты:

50 г шоколада;

3 ст. молока

4 куриных желтка;

200 г сахара.

Приготовление:

1. Налейте молоко в сотейник и доведите до кипения на среднем огне. Затем всыпьте в него предварительно натёртый шоколад. Тщательно размешайте до растворения шоколада и снимите с плиты, чтобы масса немного остыла.

2. Соедините желтки с сахаром, взбейте в пышную воздушную пену. Постепенно введите взбитые желтки в шоколадно-молочную смесь, постоянно помешивая венчиком.

3. Поставьте полученную массу на медленный огонь и, не прекращая мешать, варите до загустения. Не допускайте кипения, иначе желтки могут свернуться.

4. Перелейте мороженое в лоток или порционные стаканчики и поставьте замораживаться на 4:00. Перед подачей украсьте тёртым шоколадом.

МОРОЖЕНОЕ из молока и клубники

Время приготовления 8:00

Порций: 6

Калорийность: 142 ккал / 100 г

Ингредиенты:

0,5 л молока

300 г клубники;

2 яичных желтка;

3 ч.л. сахара,

1 ст.л. вареного сгущенного молока

1 ч.л. лимонного сока

1 ч.л. крахмала;

щепотка ванилина.

Приготовление:

1. В отдельной миске смешайте яичные желтки с сахаром, крахмалом и ванилином. Влейте лимонный сок — он нужен для маскировки привкуса яиц в готовом десерте.

2. Налейте молоко в эмалированную кастрюлю, поставьте её на плиту. Постоянно помешивая ложкой, на небольшом огне доведите до кипения.

3. В горячее молоко тонкой струйкой введите желтковую смесь, не переставая помешивать. Доведите до кипения и снимите с огня. Остудите до комнатной температуры. Затем добавьте сгущённое молоко — оно придаст вкусу карамельный оттенок. Чтобы уменьшить калорийность мороженого, можете делать этот рецепт без сгущёнки.

4. Перебить в блендере свежую клубнику. Если используете замороженную ягоду, необходимо разморозить её и слейте выделившуюся жидкость. Клубничное пюре смешайте с молочно-желтковой заготовкой. Взбейте миксером, чтобы насытить пузырьками воздуха.

5. Разлейте массу по порционным формочкам и отправьте в морозильную камеру на 7:00. Клубнику в рецепте можно заменить другими ягодами или фруктами — приготовить мороженое из молока и бананов, клубники, смородины, черники и др.

КРЕМ-БРЮЛЛЕ

Время приготовления: 12:00

Порций: 6

Калорийность: 268 ккал / 100 г

Ингредиенты:

200 г молока

400 г жирных сливок;

200 г варёного сгущённого молока.

Приготовление:

1. Залейте сгущённое молоко в молоко на 15 минут — за это время оно размягчится. Затем перемешайте смесь до однородности.

2. В широкой высокой ёмкости взбейте венчиком сливки. Начинайте с низких оборотов, а потом добавляйте скорость, доводя до плотной пышной массы. Сливки должны увеличиться в 2-3 раза.

3. Не прекращая взбивать сливки, тонкой струйкой введите молочную смесь. Взбивайте до гладкой, пышной консистенции.

4. Аккуратно переложите массу в контейнер и несколько раз постучите дном об стол, чтобы вышли крупные пузырьки воздуха. Оставьте в морозилке на 8:00, а лучше на всю ночь.

Не хотите ждать, пока замерзнёт домашняя заготовка? Покупайте весовое мороженое пломбир ТМ «Ласунка»! Большой объём и невероятно насыщенный сливочный вкус!

Ванильное, сливочное, с джемом — ешьте сами и угощайте гостей. Хватит на всех!