Окунуться в море цветов приглашает одесский парк

25 июня в Одесском городском парке им. Савицкого откроется выставка цветов.

С самого утра в парке можно будет увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений.

Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи.

Выставка продлится до 30 августа.

На территории парка будут действовать определённые ограничения, связанные с карантином. В частности, посетители будут допускаться на территорию парка только в защитной маске, также будет проводиться контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории парка.

Адрес: парк им. Савицкого (ул. Мельницкая, 32в)