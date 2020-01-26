Желающие увидеть «Мамашу на миллион» могут придти в одесский еврейский центр

7 февраля в Одесском Еврейском Центре Beit-Grand остросюжетная комедия «Мамаша на миллион».

Что бы вы сделали, получив в наследство миллион? Ну, включайте фантазию! Смелее!

Герои новой остросюжетной комедии «Мамаша на миллион» знают точно, как распорядиться таким подарком судьбы! Вот только что делать с мамочкой, которая торопится в другой мир, но как-то очень медленно?

Как заметил герой известного романа, москвичей испортил квартирный вопрос. С одесситами, похоже, то же самое! Шантаж, мошенничество и ритуалы вуду — в борьбе с близкими родственниками за мамину квартиру все средства хороши.

Кто пройдёт этот квест и выиграет главный приз? Каких скелетов и плюшевых зайцев хранит мама в своём шкафу?

Финал будет совершенно непредсказуемым и смешным! Да, да, это же комедия, детка!

Начало в 19 часов.

Цена билетов 220 — 300 гривен.

Купить билеты можно здесь.