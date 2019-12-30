Одессу, «Одессу News» поздравляют именитые одесситы с Новым годом (обновляется)

Одесса и одесситы принимают в эти дни поздравления, некоторые из которых мы публикуем. Много новогодних и рождественских пожеланий и поздравлений также приходят в редакцию «Одесса News», которая в уходящем 2019 году отметила своё 5-летие.

«Каждый Новый год для людей – это своего рода обновление и шанс сделать всё лучше, чем было раньше. Шанс делать добрые и полезные для людей и природы дела. Новый год – это всегда возможность и время открытий. Пусть все ваши самые смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите и двигайтесь к заветной цели. Верьте в себя и в людей, которые рядом с вами и тогда вы сможете покорить самые высокие вершины. Пусть все планы, все желания и все мечты осуществятся в 2020-м году! Желаю читателям интернет-издания Одесса News упорства, веры в себя и силы сделать всё, что задумано. Берегите себя и природу, которая нас окружает!

«Новый год — это ещё один шанс начать новую жизнь, настроиться на новые победы, поставить перед собой новые, более амбициозные цели, сделать себя лучше и сильнее. Главное — верить в победу. Пусть все благие начинания будут успешными!»

«Наших одесситов я, конечно же, поздравляю с наступающим Новым годом! Кроме обычных счастья и здоровья, хотел бы пожелать, как всегда, позитива и отличного, весёлого настроения! Дорогие Одесситы, -будьте Одесситами)».

Руководство Одесского морского порта:

«Еще один год напряжённой работы уходит в прошлое. Наши совместные усилия в течение последних двенадцати месяцев принесли весомый результат. Одесский порт уверенно наращивает грузооборот и расширяет перечень сервисов для своих клиентов. Частные компании продолжают вкладывать значительные инвестиции в развитие производственной инфраструктуры. Тысячи одесситов, которые работают на причалах, своевременно получают достойную зарплату и обеспечены пакетом социальных гарантий.

Год уходящий был плотно наполнен различными событиями, которые ещё больше нас сплотили и обогатили опытом, который поможет принимать верные решения в будущем. Надеемся, следующий, 2020-й, принесёт больше хороших новостей. И от нас с вами зависит, чтобы он стал годом плодотворной работы опытных профессионалов морской отрасли и настоящих патриотов нашего предприятия.

Желаем вам провести новогодние и рождественские праздники весело, в уютном кругу близких вам людей. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и материального достатка!

Мира, добра и свободы нашей стране! А нам с Вами — сил, чтобы сохранить и дальше развивать Одесский порт!

С наступающим Новым Годом! С Рождеством Христовым!»