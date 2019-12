Одесса приглашает на выходные 21-22 декабря погрузиться в новогоднюю сказку

Традиционно, выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами! Ведь, по утверждению специалистов, насыщенная культурная жизнь может быть эффективным способом борьбы со стрессом.

21-22 декабря в парке Горького пройдёт праздник выходного дня «Время чудес». На празднике появятся все персонажи новогодних праздников – Дед Мороз, Святой Николай, Снегурочка и множество аниматоров. Гости праздника смогут поводить хоровод у ёлки, получить призы и подарки, написать письмо Деду Морозу и сделать фото на память с героями новогодних праздников.

21 и 22 декабря Одесский художественный музей приглашает детей и взрослых на мастер-класс у новогодней ёлки по рисованию рождественской звезды. Магистр культурологии Юлия Богачёва расскажет, как художники разных стран и эпох изображали Рождество, какие сюжеты были популярны и как менялся образ праздника на протяжении его существования. Реставратор ОХМ Елена Трояненко поможет нарисовать собственную рождественскую звезду. Начало в 14:00. Лля детей — 140 грн, для взрослых — 170 грн.

21 декабря в 19:00 в кафедральном соборе святого Павла на улице Новосельского состоится органно-хоровое шоу «Christmas Lights». В программе старинные рождественские хоралы, колядки из тематических фильмов, произведения современных композиторов, а также покоривший мир «Щедрик» Леонтовича в необычной обработке. Стоимость билетов от 50 до 120 грн.

21 декабря в 13:00 на Центральной аллее Аркадии откроют зимний каток Ice City. В программе — мастер классы по фигурному катанию, детская анимация, дискотека на льду и показательные выступления по хоккею. Специальный гость праздника – единственный в Украине цирк на льду «Grand».

21 декабря в ТЮЗе покажут «Загадку Снежной Королевы». В основу спектакля легла всеми любимая сказка Ганса Христиана Андерсена. В центре истории окажутся мальчик Кай, в сердце которого попал осколок кривого зеркала и оно окаменело, и отважная девочка Герда, которая отправилась на поиски друга и нашла способ его расколдовать. Кроме того, маленькие зрители узнают, какую тайну скрывает ото всех Снежная Королева. Стоимость билетов — 100-150 грн.

21 декабря в Одесском зоопарке состоится экологический праздник «День Святого Николая». Начало — в 12:00.Гостей встретят весёлые аниматоры, которые подготовили для маленьких посетителей множество игр, конкурсов и викторин. Для желающих проявить свое творчество проведут мастер-класс «Снежинки своими руками». В завершении праздничной программы организаторы пригласят всех на показательные кормления животных, которые будут сопровождаться увлекательными рассказами экскурсовода о мире живой природы.

21 декабря знаменитый украинский пианист Алексей Ботвинов даст новогодний гала-концерт в зале Филармонии. Концерт представляет собой масштабное «Piano light show» – под звуки классической музыки прямо на белоснежном рояле появятся художественные световые инсталляции от видеохудожника VJ Videomatics. Стоимость билетов — 50-800 грн.

22 декабря в 12:00 в пространстве «4City» на улице Канатной проведут настоящий детский утренник. Малышей ждут сказка «Пряничный человечек», новогодний квест, зимнее шоу от «Школы чудес» и чаепитие с угощением. Вход свободный.

22 декабря в 12:30 у памятника Дюку стартует велопробег, участники которого в костюмах Святого Николая, Деда Мороза, сказочных зверей, ангелочков и эльфов проедут по городу, угощая прохожих разными сладостями и раздаривая полезные подарки. Финиширует новогодняя велоколонна в гостинной Корпорации монстров в переулке Ониловой, 16. Там участников акции будут ждать особенные подопечные благотворительного фонда — дети, для которых важно ваше внимание и чудо. Те, кто не может принять участие в велопробеге, но желает присоединиться к акции, могут оставить подарки для детей по адресам: ул. Жуковского, 15 и ул. Новосельского, 91.

22 декабря в Urban Music Hall выступит джазовый хор FuSion Jazzvox. В этот вечер пространство мюзик-холла наполнится самыми согревающими душу мелодиями — Let It Snow, Jingle Bells, Щедрик, We Wish You a Merry Christmas, Тихая Ночь, O Holy Night — других любимых рождественских композиций. Стоимость билетов — 100-200 грн.

22 декабря театр «Маски-шоу» приглашает в Дом клоунов, где состоится комедия «Ромео и Джульетта». Начало в 19 часов.

До конца года во Всемирном клубе одесситов (ВКО) на ул. Маразлиевской, 7 будет проходить персональная выставка Елены Мазур под названием «Гороскоп Одессы». «Центром моих построений стало пересечение ул. Ришельевской и Ланжероновской, где при раскопках были обнаружены остатки ритуала основания Одессы, проведённого 2 сентября 1794 года в присутствии Дерибаса и Деволана», — рассказала сама автор, которой даже удалось связать летающую колесницу Пушпака из индийской мифологии с личностью знаменитого одесского авиатора Сергея Уточкина.

До 10 января Арт-клуб Odessa Art представляет свой новый проект «Art holiday. Миссия — красота!» в музее имени коньячных дел мастера Шустова на ул. Мельницкой, 13. На этой выставке представлены картины Алексея Куревина, Натальи Журы, Марины Гайдамаки, Андрея Халтурина, Валентины Юденковой, Елены Стрелец, Элеоноры Бутенко, Марины Куйбар, Натальи Ковалик, Олега Рыжкова, Светланы Карзюковой, президента клуба Юрия Карпова–Садовникова, а также фотоработы Игоря Сытника. Пространство Одесского коньячного завода с долгой историей украсилось теперь городскими пейзажами, натюрмортами и даже фантастическими сюжетами.

До 12 января в Одесском музее личных коллекций Блещунова выставка touch-скульптур Татьяны Штыкало.

На выставке покажут абстрактные скульптуры. Некоторые из них нужно будет трогать руками, а другие предназначены только для разглядывания, так как слишком хрупкие. Ориентироваться посетители смогут по специальным указателям. Татьяна Штыкало известна своими скульптурами котов, которых можно найти на одесских улицах: кошка Базарина у Нового рынка, Пушинка в переулке Маяковского, Софа на Екатерининской площади, хранитель замка монстров на Французском бульваре, любимый кот Жванецкого и многие другие.

По 13 января праздничные новогодние ярмарки на Крымском бульваре, 82 и Приморском бульваре.

До 15 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) будет работать выставка под названием «Изменённый человек». Кураторы выставки Татьяна Токарчук и Юлия Кисина привезли для одесситов картины, рисунки, коллажи и скульптуры, объединившие в себе темы Холокоста и обезличенной телесности.

До 27 января в выставочном пространстве Ragtime 2.0. Одесского музея западного и восточного искусства можно будет увидеть персональную выставку музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Стоимость входных билетов — 40 грн.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская