Легендарная группа «Машина времени» посетит Одессу

В свободное время хочется выбраться куда-нибудь с друзьями и близкими. Какие варианты для увлекательного времяпровождения есть в Одессе? Как вариант: сходить на выступление легендарной группы Машина времени, которая посетит Одессу в рамках тура, посвящённого юбилею группы (50 лет).

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За 50 лет многое произошло с коллективом Машина времени», как и в жизни его участников, но одно остаётся неизменным — их любовь к музыке. Вот несколько интересных фактов о группе, о которых вы, скорее всего, не знали.

Первые шаги к формированию коллектива были сделаны тогда ещё учениками одной из московских школ (1968 год). Ребята пели англоязычные песни на школьных мероприятиях. Возможно, эта самодеятельность не вылилась бы ни во что серьёзное, если бы однажды в школу не приехал ВИА “Атланты”, который разрешил ребятам попробовать сыграть на профессиональных инструментах. Эксперимент удался и коллектив решил дальше заниматься музыкой, даже появилось название “Time Machine”.

Англоязычный вариант названия сохранялся еще долго, ребята выступали на квартирниках и небольших площадках, а потом записали альбом. Разумеется, не в студии, а дома на магнитофон. Позже название перевели и в 1973 году впервые о группе заявили на пластинке ВИА “Зодиак”, с которым выступал коллектив.

Уже в 1974 у “Машины времени” состоялся дебют в кино: в фильме “Афоня” они мелькают в кадре, исполняя песню “Ты и я”. При монтаже многие сцены с музыкантами были вырезаны, но гонорар группа получила по тем меркам приличный (600 рублей!) — его как раз хватило на покупку магнитофона.

Официальный альбом был выпущен аж в 1986 году (“В добрый час”), когда группа уже и так гремела на весь Советский Союз. Свои “четверть века” коллектив отпраздновал масштабно, прямо на Красной площади, концерт транслировали в прямом эфире и длился он шесть часов.

В 2009 году вышла линия мужского парфюма, который изготовили, опираясь на предпочтения музыкантов.

Визитной карточкой группы стала песня “Однажды мир прогнётся под нас”. Макаревич признавался, что написал её буквально на коленке за несколько минут, просто попал в нужное настроение. Никаких особых трагедий и драм с этой песней не связано.

Многим импонирует то, что “Машина времени” не останавливается на одном определённом жанре: фанк, рок-н-ролл, блюз, рок и др. К тому же, песни исполняют те, кто их написал, хоть и бессменным вокалистом является Макаревич.

За годы существования коллектив выпустил 13 альбомов, 14 компиляций, 26 сборников. Список наград и заслуг настолько огромен, что перечислять его можно долго.

Сегодня группа продолжает записывать песни, активно гастролирует и собирает полные залы. Как утверждают музыканты, публика одинаково радостно встречает старые хиты и совершенно новые, незнакомые песни. На концертах нет возрастных ограничений и иногда можно увидеть несколько поколений одной семьи, которые пришли послушать знакомые и любимые композиции.

Юбилейный полтинник группа решила отметить с размахом: гастрольный тур на пяти континентах. Украина является ключевым пунктом в напряжённом гастрольном графике, коллектив даст концерты в нескольких крупных городах, в том числе и в Одессе.

Впервые “Машина времени” приветствовала украинских зрителей в далёких 80-х, теперь регулярно ездит сюда с концертами и очень любит благодарную украинскую публику. Поэтому не пропустите это грандиозное событие: купите билеты и приготовьтесь поздравлять любимую группу громкими аплодисментами — они это заслужили.