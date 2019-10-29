Ценителей тяжёлого рока приглашает АРИЯ tribute в Одесскую филармонию

30 ноября в 19:00 в Одесской филармонии все главные хиты легендарной группы АРИЯ исполняет лучший рок-вокал Украины, участник проекта «Голос страны» Иван Ворон и tribute группа BEAST.

Этот проект вот уже 6 лет пленяет сердца истинных поклонников музыки, у которой есть «Воля и разум» и которую пронзает «Горящая стрела», запущенная «Беспечным ангелом».

На концерте прозвучат такие шедевры как «Я свободен», «Потерянный рай», «Возьми моё сердце», «Осколок льда», «Герой Асфальта», «Ангельская Пыль» и многие другие мега-хиты группы АРИЯ.

Трибьют-бенд BEAST – проект, признанный не только фанатами рока, но и самими участниками группы АРИЯ.

BEAST – первый и единственный трибьют-бенд на просторах СНГ, которому удается максимально точно передавать всю мощь живых выступлений АРИИ.

Мощи объёма и красоты исполняемой музыке придаст эстрадно-симфонический оркестр под управлением Игоря Знатокова.

Стоимость билетов 180-550 гривен.

Билеты можно купить здесь.