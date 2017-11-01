Главные новостиОдесские новости 01.11.2017 11:06
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В Одесской области задержали судью-пособницу ДНР

31 октября следователи Главного следственного управления СБУ задержали судью одного из горрайонных судов Одесской области и её сообщника.

Как сообщает официальный сайт Генепрокуратуры Украины, служительница Фемиды подозревается в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины.

По данным следствия, участники организованной преступной группы, куда входили задержанная судья, представители самопровозглашённой Донецкой Народной Республики и другие лица, в течение 2015-2016 годов подделывали решения Кировского райсуда Донецка от имени бывших его судей. Эти решения касались смены владельцев квартир на территории Донецкой области в 2013-2014 годах. Злоумышленники предоставляли поддельные документы регистраторам, а те переоформляли недвижимость на подставных лиц, после чего ею распоряжались уже представители ДНР.

«Беспрепятственность противоправной деятельности указанной организованной группы на временно оккупированной территории Донецкой области обеспечивал так называемый заместитель министра внутренних дел ДНР. В настоящее время получены доказательства противоправного завладения тремя квартирами в городах Донецк и Торез. Исследуются обстоятельства противоправного отчуждения ещё не менее 7 объектов недвижимости», говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства задержанной судьи правоохранители обнаружили и изъяли гербовую печать и штамп ликвидированного Кировского суда, черновики, техпаспорта на квартиры, свидетельства о смерти лиц, выданные в ДНР и другие документы.

«Готовятся сообщения о подозрении и представления в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей», — отмечают в прокуратуре.

Процессуальное руководство в соответствующем уголовном производстве осуществляет Главная военная прокуратура.

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