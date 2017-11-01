В Одессе разгуливала «нечисть»

Начиная с 28 октября по Одессе разгуливала нечисть: вампиры и ведьмы, злые клоуны и привидения, монстры и черти…

Всё началось с Одесской киностудии, куда на фестиваль Halloween прибыло 2 фуры декораций, из которых повылезали великаны и привидения из мира ужаса и ми-ми-мишек, и всяких разных из мира сказочных существ.

Тут можно было стать участниками флешмоба, принять участие в квесте, конкурсе на лучшие костюмы, побывать на костюмированном балу, отведать тематических угощений, загримироваться у профессиональных гримёров и увидеть масштабный праздничный салют.

Затем корреспондент Одесса News заметил злобных клоунов в Одесском зоопарке, где можно было побывать на ночной экскурсии и покормить ночных зверей на празднике «Ночь тыквы». Тут каждого входившего на территорию встречали зомби, привидения и вампиры.

«Ночь тыкв» продолжилась и в центре Одессы, где на Дерибасовской стартовал парад нечисти, а затем и в Городском саду, в парке Шевченко.

Одесситы приходили целыми семьями, многие в гриме или страшных масках.

Также на Дерибасовской выступали любители файер-шоу. А в конце вечера выбрали лучшую из тыкв «голову Джека». Её создатели получили в подарок набор печенья «Ведьмины пальцы».

Праздник удался!

Фото: Александр Гиманов/Думская, Пушкинская

Комментарии

комментарий