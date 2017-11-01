В Одессе экстренно посадили турецкий самолёт из-за подозрительной сумки

Самолёт, следовавший из московского аэропорта Домодедово в Турцию, совершил 31 октября вечером экстренную посадку в Международном аэропорту «Одесса» из-за подозрительной сумки. В самолёт отправлено кинологическое подразделение Госпогранслужбы.

Об этом в Facebook сообщил Руслан Форостяк, ведущий консультант начальника ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области.

«На международном авиарейсе турецкой авиакомпании, который следовал из Домодедово (Москва) в Турцию, возникла внештатная ситуация. Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство желудка, и долгое время находился в туалете. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провёл детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении спрятанную подозрительную сумку. Находка заставила экипаж прибегнуть к решению совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме, им оказался международный аэропорт в Одессе. В аэропорту в самолет А320, который только что совершил удачную посадку, отправилось кинологическое подразделение Государственной пограничной службы Украины для осмотра подозрительного предмета. Спустя некоторое время уже будет понятно, были основания для тревоги или нет», — написал Форостяк.

Позже он сообщил, что «в спрятанных и «забытых» вещах не выявлено ничего подозрительного. Самолёт взял курс на аэропорт назначения».

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