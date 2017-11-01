ОПЗ запустил терминал по перевалке аммиака

Одесский припортовый завод начал производство карбамида и запустил терминал по перевалке аммиака.

Об этом 31 октября написал в Facebook исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

«Одесский припортовый завод начал производство карбамида и запустил терминал по перевалке аммиака. 6 месяцев завод был на регламентном ремонте, в конце октября ОПЗ запустился в работу», — говорится в сообщении.

По словам Трубарова, в ноябре будет завершена и опубликована оценка ОПЗ. «Потом вместе с Кабинетом Министров сформируем условия приватизации и стартовую цену для торгов. После этого перейдём к приёму заявок от инвесторов и ориентировочно весной 2018 года осуществим продажу», — отметил он.

Как сообщала Одесса News, Фонд госимущества Украины осуществляет подготовительные работы, чтобы весной следующего года провести приватизацию припортового завода. ОПЗ остановил работу в конце декабря 2016 года после прекращения поставок газа НАК «Нафтогаз Украины» на определённых Кабинетом Министров льготных условиях.

Осенью 2016 года Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ПАО «Одесский припортовый завод».

После неудачных попыток приватизировать ОПЗ в правительстве сообщили, что производственные мощности ОАО «Одесский припортовый завод» будут остановлены, а само предприятие примет меры для передачи целостного имущественного комплекса в аренду.

По состоянию на декабрь 2016 года долги завода перед НАК «Нафтогаз Украины» достигли 1,5 млрд грн.

6 февраля ФГИУ на собрании акционеров ОПЗ предварительно согласовал сдачу Одесского припортового завода в аренду.

24 февраля завершился срок принятия предложений Фондом государственного имущества Украины по возобновлению работы ПАО «Одесский припортовый завод» и ФГИУ рассмотрел варианты запуска и возобновления работы ОПЗ.

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