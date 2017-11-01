Одесскую полицию обвиняют во вмешательстве в работу суда

Высший совет правосудия Украины получил сообщение от председателя Хозяйственного суда Одесской области о вмешательстве полиции в его работу.

Как сообщает пресс-служба Совета правосудия, речь идёт о должностных лицах областного управления защиты экономики Национальной полиции Украины.

Так, в январе этого года правоохранители запросили суд о предоставлении таких документов, как декларации имущества, информация о доходах, обязательства финансового характера, приказы о назначениях и увольнениях, присяги, документы о премировании и начислении заработной платы и материальной помощи и т. д. без всяких ссылок на соответствующие уголовные производства или другие дела, что «расценивается как средство давления на суд и является недопустимым».

Кроме того, уже в марте управление защиты экономики попросило суд предоставить копии ряда документов и информацию о том, работала ли в суде некая гражданка. Эти и другие запросы, как отмечают судьи, «не содержат ссылок на конкретное уголовное дело или дело об административном правонарушении, в рамках которых собираются доказательства». При этом в запросах указывается, что по результатам проведённого департаментом защиты экономики анализа судебных решений был установлен «факт возможного нарушения требований закона, что и стало основанием для их отправки».

««Отдельного внимания заслуживает запрос за подписью начальника управления защиты экономики в Одесской области Семенцова, в котором содержится предупреждение о том, что в случае непредставления истребованной информации такой факт будет расценён как злостное неповиновение законному требованию полицейского, и будет решён вопрос о привлечении виновного лица к админответственности», — говорится в сообщении.

«Избранный департаментом защиты экономики в Одесской области Национальной полиции Украины способ получения информации, по сути, свидетельствует о проведении проверки суда, что не предусмотрено действующим законодательством… Кроме того, является недопустимым ставить под сомнение законность судебных решений государственными институтами, поскольку полномочиями по оценке законности решений судов наделены только высшие судебные инстанции», — говорится в информации суда.

Отмечается, что в настоящее время служители Фемиды просят соответствующие госорганы о реагировании на ситуацию.

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