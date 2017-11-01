Главные новостиОдесские новости 01.11.2017 10:39
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Одесская полиция обвиняет военнослужащих в пьянстве

Командование Воздушных сил ВСУ отрицает, что военнослужащий, доложивший о захвате воинской части в Одессе 29 октября, был пьян, о чём сообщила полиция и некоторые СМИ.

Об этом говорится в опровержении, которое командование разместило на своей странице в Facebook.

«Информация, которая распространяется некоторыми СМИ, о пребывании в состоянии алкогольного опьянения военнослужащих дежурного подразделения, прибывших к месту происшествия, не соответствует действительности!» — говорится в заявлении ВС ВСУ.

Там же отмечено, что военная служба правопорядка провела служебное расследование, по результатам которого фактов пребывания должностных лиц дежурной службы воинской части в нетрезвом состоянии не обнаружено.

Как сообщала Одесса News, 29 октября в ВСУ заявили, что в Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть. Позже полиция опровергла эту информацию, заявив, что это были обычные строители, работавшие возле части, а не на её территории.

Фото: Facebook

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