Закарпатье просит запустить поезд между Раховом и Одессой

Вопрос об обращении к Укрзализныце относительно открытия железнодорожного сообщения между городом Рахов на Закарпатье, который называют гуцульской столицей, и Одессой рассмотрит сессия Закарпатского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

«На рассмотрение депутатов облсовета вносится проект решения «Об Обращении Закарпатского областного совета относительно необходимости открытия железнодорожного сообщения направлением Рахов — Одесса — Рахов»… с целью обеспечения более качественного предоставления услуг жителям и гостям Закарпатской области», — говорится в сообщении.

Как сообщают в облсовете, населённые пункты Раховщины имеют чрезвычайно мощный рекреационный и туристический потенциал и уникальные для Украины естественно-климатические условия. Здесь, в частности, сосредоточено большое количество гостинично-туристических комплексов, в том числе горнолыжных, баз отдыха, сельских усадеб.

Мониторинг туристических потоков в Закарпатской области, проведённый в 2016 году в рамках исследования управлением туризма и курортов облгосадминистрации, засвидетельствовал, что одесское направление для Закарпатья является перспективным, поскольку одесситы входят в тройку самых частых гостей области.

Следовательно, открытие железнодорожного сообщения Рахов – Одесса — Рахов положительно повлияет на организацию перевозок пассажиров, развитие туристической инфраструктуры области, создаст дополнительные удобства для жителей и туристов, а также позволит существенно разгрузить движение в направлении столицы, поскольку туристы с юга Украины приезжают в Закарпатскую область, в основном, с пересадками в Киеве, сообщают в пресс-службе облсовета.

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