В Страсбурге уже установили рождественскую ёлку

На центральной площади французского города Страсбурга, который считается рождественской столицей Европы за очень красивые украшения, интересные новогодние мероприятия, установили рождественскую ёлку.

Высота дерева 30 метров, вес 9 тонн, возраст – 95 лет, сообщает Укринформ.

«Огни на этой ёлке зажгутся 24 ноября, а до того времени должны её немного приукрасить. Добавим ветвей, закрепим всё надёжно, а тогда уже начнём украшать огоньками и игрушками», — рассказал один из сотрудников, занимавшихся установлением ёлки, пошутив, что «для такого благосклонного возраста ёлка еще очень даже кудрявая».

Как сообщили в мэрии Страсбурга, ёлка будет стоять на площади Клебер до 30 декабря.

Для того, чтобы 30-метровая ёлка не упала под весом украшений от ветра, яму, куда поместили её ствол, залили бетоном.

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