В Одесской области за сутки два пожара, есть жертвы

В Татарбунарском и Овидиопольском районах Одесской области горели частные жилые дома, причины которых пока неизвестны.

Как сообщила 31 октября пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, один из пожаров произошёл днём в частном жилом доме в селе Нерушай Татарбунарского района. В течение часа пожар, вспыхнувший на площади в 15 квадратных метров, спасателями был потушен, однако, ликвидировав его, был обнаружен погибший 64-летний хозяин дома.

А в Овидиопольском районе пожар возник вечером в 16-этажном здании жилого дома в посёлке Таирово.

Прибывшие спасатели тушили загоревшееся домашнее имущество на площади 8 квадратных метров. За 20 минут с пожаром было покончено, однако от отравления продуктами горения пострадала 57-летняя хозяйка квартиры. Её в карете скорой помощи отвезли в медицинское учреждение.

Причины пожара в обоих случаях устанавливаются.

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