В Одесской области открыт памятник 500-летию Реформации

30 октября в Белгород-Днестровском в торжественной обстановке открыт памятник 500-летию Реформации.

Как сообщает Думская, памятник в виде гранитной плиты с надписью установили возле церкви евангельских христиан-баптистов «Храм спасения» на улице Тымчишина.

Открыл памятник епископ церквей ЕХБ Одесской области Михаил Пиштой. На церемонии присутствовали мэр Аккермана Алла Гинак и народный депутат Украины Павел Унгурян.

Как сообщала Одесса News, началом Реформации принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера. 31 октября 1517 года он прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «95 тезисов», в которых выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности против продажи индульгенций.

500-летию Реформации посвящён и масштабный концерт, который в эти минуты проходит в Одесском национальном театре оперы и балета.

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