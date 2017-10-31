Главные новостиОдесские новости 31.10.2017 19:21
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В Одессе попрощались с народным артистом Украины Игорем Равицким

31 октября театральная общественность Одессы прощалась с народным артистом Украины, художественным руководителем Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько Игорем Николаевичем Равицким.

Гроб с телом народного артиста был установлен на сцене театра и вынесен под традиционные прощальные аплодисменты.
Как сообщала Одесса News, Игорь Равицкий скончался 29 октября на 71-м году жизни.

В 1984 г. Равицкий был приглашён в качестве режиссёра на постановку в Одесском украинском театре спектакля «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема. В 1988 году он стал художественным руководителем этого театра, на сцене которого Игорь Равицкий поставил более 30 разножанровых спектаклей по произведениям классиков и современных авторов. Сейчас они составляют золотой фонд театра. Большой успех имели и представления Игоря Равицкого, поставленные в других театрах Украины, а также и за рубежом — в Канаде, Румынии. Кроме того, Игорь Николаевич был инициатором многочисленных творческих и культурно-просветительских акций, работал с молодёжью, охотно делился профессиональным опытом.

Фото: Сергей Смоленцев\Думская

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