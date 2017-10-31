Кто в Одессе 1 ноября останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 1 ноября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утверждённому графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет отключено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Кустанайская, 5;

ул. Сенная, 1-7;

1-й Кустанайский пер., 1, 2;

ул. Днестровская, 2-16, 1-17;

ул. Авиаторская, 2-16;

ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;

ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;

ул. Самолетная, 20, 22, 12;

Девятая ул.;

Десятая ул.

09:00-17:00

Северный РЭС

ООО «Складской курьер»,

ООО «Главстрой плюс»

09.00-17.00

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