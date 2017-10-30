Одесские новости 30.10.2017 18:20
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В Одесской области школе вернули землю, незаконно использовавшуюся фермерами

Раздельнянская местная прокуратура, отстаивая интересы государства в суде, вернула Цебриковской общеобразовательной школе Одесской области 50 гектаров земли, которая незаконно использовалась предприятием.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что местной прокуратурой были обнаружены факты незаконного использования фермерским хозяйством земель Цебриковской школы.

В апреле 2016 года между учебным заведением и местным фермерским хозяйством был заключён договор о совместной деятельности, согласно которому фермерам передан в пользование земельный участок государственной собственности, размещённый на территории Цебриковского поселкового совета Великомихайловского района.

Содержание договора противоречит требованиям действующего законодательства, ибо под ним скрывалась фактическая аренда земли, предназначенной для обеспечения нужд школы, а не фермеров, которые использовали её для увеличения своей прибыли.

Более того, школа является лишь постоянным пользователем земли, и не вправе была ею распоряжаться.

Суд постановил вернуть землю школе.

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